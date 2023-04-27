إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان

قالت البحرية الأمريكية (الخميس 27-4-2023) إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية، في أحدث واقعة في سلسلة عمليات احتجاز عدة سفن تجارية في مياه الخليج في العامين الماضيين.

وأضافت البحرية الأمريكية أن استيلاء القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية على الناقلة أدفانتج سويت يزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين ودعت طهران إلى الإفراج الفوري عن الناقلة.

ولم ترد السلطات الإيرانية على طلب لرويترز من أجل الحصول على تعليق.

وجاء في بيان للبحرية أن السفينة المحتجزة ناقلة ضخمة بُنيت عام 2012 وأنها وجهت نداء استغاثة أثناء عملية احتجازها.

وبحسب قاعدة بيانات الشحن التابعة للمنظمة البحرية الدولية فإن الناقلة أدفانتج سويت مملوكة لشركة مسجلة في الصين.

وقالت البحرية الأمريكية إن إيران استولت في العامين الماضيين بشكل مخالف للقانون على خمس سفن تجارية على الأقل في الشرق الأوسط.

وأفرجت إيران في نوفمبر تشرين الثاني عن ناقلتين ترفعان علم اليونان كانت قد احتجزتهما في الخليج في مايو أيار.