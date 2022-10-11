إيران تحتجز 5 فرنسيين

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تعتقل 5 من مواطنيها.

وفي 11 مايو/أيار، أعلنت إيران توقيف فرنسيين اثنين دخلا البلاد بتهمة “زعزعة استقرار المجتمع، ونشر الفوضى”.

والخميس الماضي، قامت بنسر ما وصفتها بـ”اعترافات تجسس” للموقوفين الفرنسيين، في تصعيد جديد ضد باريس.

وتعليقا على “الاعترافات”، وصفت الخارجية الفرنسية مقطع الفيديو الذي بثته طهران بأنه ما هو إلا “مسرحية مثيرة للاشمئزاز”، كما أنه “مخالفة للقانون الدولي”.

ووفق إعلام غربي فإن طهران تحتجز قرابة 15 شخصا من مواطني الغرب، ومعظمهم من مزدوجي الجنسية.