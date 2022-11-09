إيران تحثّ على تعزيز العلاقات مع روسيا في مجالي الطاقة والتجارة

حثّ كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين “علي شمخاني” على تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف مع روسيا، حسبما ذكر موقع نور نيوز التابع لأعلى جهاز أمني في البلاد.

تصريحات شمخاني جاءت بعد اجتماعه مع أمين عام مجلس الأمن الروسي “نيكولاي باتروشيف” في طهران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الجانبين ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا وإجراءات التصدي “للتدخل الغربي” في شؤونهما الداخلية.

وأضاف شمخاني أن “إيران ترحّب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار ومستعدة للعب دور في إنهاء الحرب”.

وتقول كييف والغرب إن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الماضية ممّا أجبر أوكرانيا على قطع التيار الكهربائي بالتناوب في المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة، للحفاظ على الطاقة.

كما التقى باتروشيف، الحليف المقرب للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بالرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” في طهران.

هذا وسرّعت روسيا جهودها لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية مع إيران ودول أخرى غير غربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 شباط، كجزء من حملة لتدمير ما تسميه “الهيمنة” الأميركية وبناء نظام دولي جديد.