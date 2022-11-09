الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تحثّ على تعزيز العلاقات مع روسيا في مجالي الطاقة والتجارة

منذ 40 دقيقة
إيران - روسيا

إيران - روسيا

A A A
طباعة المقال

حثّ كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين “علي شمخاني” على تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف مع روسيا، حسبما ذكر موقع نور نيوز التابع لأعلى جهاز أمني في البلاد.

تصريحات شمخاني جاءت بعد اجتماعه مع أمين عام مجلس الأمن الروسي “نيكولاي باتروشيف” في طهران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الجانبين ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا وإجراءات التصدي “للتدخل الغربي” في شؤونهما الداخلية.

وأضاف شمخاني أن “إيران ترحّب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار ومستعدة للعب دور في إنهاء الحرب”.

وتقول كييف والغرب إن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الماضية ممّا أجبر أوكرانيا على قطع التيار الكهربائي بالتناوب في المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة، للحفاظ على الطاقة.

كما التقى باتروشيف، الحليف المقرب للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بالرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” في طهران.

هذا وسرّعت روسيا جهودها لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية مع إيران ودول أخرى غير غربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 شباط، كجزء من حملة لتدمير ما تسميه “الهيمنة” الأميركية وبناء نظام دولي جديد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك"
سوناك يتعهّد بمواصلة الضغط على مصر لحل قضية الناشط علاء عبد الفتاح
احتجاجات للعمّال في اليونان بسبب التضخم (رويترز)
اليونان.. إضراب عمّالي بسبب التضخّم "الخانق"
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية تتعهد بتقديم 24 مليار دولار لمواجهة أزمة المناخ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مايكل تايلور وابنه بيتر
الوالد وابنُه.. ما مصير الرجلين اللذين ساعدا "كارلوس غصن" على الهروب من اليابان؟
الدولار
قفزة جديدة لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
تمثال ابو الهول
لالتقاط سيلفي.. سائحة اجنبية تتعرى امام ابو الهول