إيران تحدد شروط التسجيل في الانتخابات الرئاسية

قبل ايام من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المعني بالإشراف على الانتخابات في البلاد، بيانا حدد فيه شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 حزيران المقبل.

وأشار مجلس صيانة الدستور إلى أن شروط الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي التالية:

– أن يكون العمر بين 40 و75 عاما.

– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.

– أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.

– يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.

– عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

علماً أن باب التسجيل للانتخابات الرئاسية سيفتح يوم الثلاثاء المقبل لمدة خمسة أيام، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.