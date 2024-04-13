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إيران تحذر الدول من فتح أجوائها أو أراضيها أمام هجمات إسرائيلية عليها

منذ 16 دقيقة
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني

وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني

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ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء (السبت 14-4-2024) أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني حذر من أن طهران سترد بحزم على أي دولة “تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران”.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لِـ”رويترز” اليوم السبت، إن عددا من الطائرات المسيرة شوهدت تحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية.

وأكد البيت الأبيض أن “إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل”، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن “إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة بهدف اعتراض المسيرات الإيرانية”.

وقالت إسرائيل اليوم السبت إن وابلا من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وإن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، غلق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الوافدة والمغادرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن “سلاح الجو يقوم بدوريات حاليا”.

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