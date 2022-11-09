إيران تحذر السعودية: "صبرنا الاستراتيجي" قد ينفد

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن وزير المخابرات في إيران قال لخصمها الإقليمي السعودية، الأربعاء، إنه لا يوجد ما يضمن استمرار طهران في “استراتيجية الصبر”.

ونقلت الوكالة عن إسماعيل خطيب قوله “تبنت إيران حتى الآن استراتيجية الصبر بعقلانية ثابتة، لكن ليس بوسعها أن تضمن عدم نفاده إذا استمرت الأعمال العدائية”.

وأضاف خطيب “إذا قررت إيران الرد والعقاب، فسوف تتداعى القصور الزجاجية ولن تشهد هذه الدول استقرارا بعد الآن”.

وتتهم إيران أعداء أجانب بإثارة الاضطرابات المستعرة منذ وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر أيلول بعد اعتقالها بدعوى انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وانتشرت احتجاجات الإيرانيين لتصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه زعماء البلاد من رجال الدين منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي السعودية الشهر الماضي، مطالبا الرياض بكبح جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وقال سلامي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية “أحذر الأسرة السعودية الحاكمة…. راقبوا سلوككم وسيطروا على وسائل الإعلام هذه… وإلا ستدفعون الثمن. هذا هو تحذيرنا الأخير لأنكم تتدخلون في شؤون دولتنا من خلال وسائل الإعلام هذه. قلنا لكم: احترسوا”.

ونفت إيران الأسبوع الماضي أنها تشكل تهديدا للسعودية، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة.