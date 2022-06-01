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إيران تحذّر محافظي وكالة الطاقة الذرية من أي "تحرك غير بناء"

1 - يونيو - 2022
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أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء بأن طهران سترد على أي “تحرك غير بناء” خلال الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتضغط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لتوبيخ إيران لاستمرارها منذ فترة طويلة في عدم الرد على أسئلة حول آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، وفقا لمسودة قرار جرى إعدادها لاجتماع مرتقب واطلعت عليها رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة على قناة الوزارة على تيليجرام: “برنامج إيران النووي بأكمله سلمي وسنرد بطبيعة الحال بطريقة قوية وملائمة على أي عمل غير بناء في مجلس محافظي” الوكالة.

وأضاف: “أولئك الذين يستخدمون تقرير المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) كأداة سياسية ووسيلة للضغط على إيران سيكونون وحدهم مسؤولين عن العواقب المترتبة على ذلك”.

ويبدأ اجتماع مجلس المحافظين يوم الاثنين، ومن المرجح أن يستمر التفاوض على صياغة المسودة بين أعضاء المجلس وتعديلها حتى يتم إصدار القرار.

    المصدر :
  • رويترز

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