إيران تحكم بإعدام أربعة أشخاص بتهمة "التعاون" مع الموساد

ذكرت وكالة مهر للأنباء أن القضاء الإيراني حكم بإعدام أربعة أشخاص (الأربعاء 30-11-2022) بزعم تعاونهم مع المخابرات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات خطف.

ولطالما اتهمت إيران عدوها اللدود إسرائيل بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها. واتهمت طهران مؤخرا المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتخطيط لحرب أهلية في البلاد التي تعصف بها أحد أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وذكرت مهر أسماء المتهمين الأربعة وقالت إنهم “حُكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جريمة التعاون مع أجهزة المخابرات التابعة للنظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف”.

وأفادت وكالة مهر “بتوجيه من المخابرات الصهيونية، تنهب شبكة المجرمين هذه وتدمر ممتلكات خاصة وعامة وتخطف أناسا وتحصل على اعترافات مزيفة”.

وقالت الوكالة أيضا إن المتهمين اعتقلهم الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن أحكاما بالسجن بين خمس وعشر سنوات صدرت بحق ثلاثة آخرين بزعم ارتكاب جرائم مثل محاولة الإضرار بالأمن القومي والمساعدة في عمليات خطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.