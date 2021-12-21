إيران تحمل السعودية مسؤولية وفاة سفيرها في صنعاء

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السعودية تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو وماطلت بهذا الشأن.

وأضاف وزير خلال مراسم تشييع السفير الإيراني: “حاولنا نقل الشهيد إيرلو إلى إيران بأسرع وقت لكن الطرف الذي يقصف الشعب اليمني المظلوم على مدى ست سنوات قصر بهذا الخصوص وظلمنا”.

وقال: “لن ننسى الظلم الذي تعرض له سفيرنا من قبل من يحاصر اليمن”.

وأكد أن طهران ستقدم احتجاجا رسميا وفق المعاهدات الدولية، بشأن مسؤولية السعودية ومماطلة أجهزتها التنفيذية في السماح بانتقال سفيرنا من اليمن.

وأوضح أن إيرلو لم يأخذ إجازة بعد تنصيبه في صنعاء، مؤكدا أنه كان يدعم الحل السياسي في اليمن وكان ينقل الحقائق.

وشدد على أن تجربة الحرب على اليمن المستمرة منذ 6 سنوات أثبتت أن السعودية لن تنتصر في هذه المعركة، وأن حل القضية اليمنية يأتي فقط من خلال حوار بين الأطراف اليمنية.

وأعرب عن تعازيه السفير وقال إن إيرلو كان مدافعا وصوتا عن أحقية ومظلومية الشعب اليمني.

وكتب حسين أمير عبد اللهيان في رسالة التعزية أنه خبر وفاة أثار أسفه الشديد وجميع أصدقائه وزملائه.

وأضاف: “الشهيد إيرلو، كان من مضحي الحرب المفروضة على إيران وأصيب بفيروس كورونا”.

وأشار إلى أن إيرلو بذل كل جهوده في مختلف المجالات للدفاع عن أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.