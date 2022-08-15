إيران تحمّل سلمان رشدي مسؤولية تعرّضه للطعن

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ “سلمان رشدي”، الروائي الذي تعرض للطعن مرارًا خلال ظهور علني في ولاية نيويورك الأميركية يوم الجمعة، وأنصاره هم المسؤولون عن الهجوم الذي تعرض له.

وقال “ناصر كنعاني”، المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية، إن حرية التعبير لا تبرّر إساءة رشدي للدين في كتاباته.

وكانت جهات قد رصدت مكافأة لمن يقتل الكاتب الهندي المولد منذ نشر روايته “آيات شيطانية” عام 1988، والتي ينظر إليها بعض المسلمين على أنها تحتوي على فقرات تجديفية.

وفي عام 1989، أصدر الزعيم الأعلى الإيراني آنذاك آية الله روح الله الخميني فتوى دعا فيها المسلمين إلى قتل الروائي وأي شخص متورط في نشر الرواية.

ولفتت الحكومة الإيرانية في عام 1998 الى أنها لم تعد تدعم هذه الفتوى. وكان رشدي يظهر في العلن من وقت لآخر خلال السنوات الماضية.

الى ذلك، قال كنعاني: “سلمان رشدي عرّض نفسه لغضب الناس بإهانة المقدسات الإسلامية وتجاوز الخطوط الحمراء لمليار ونصف مليار مسلم”.

وأضاف “وفي ما يتعلق بالهجوم، لا أحد يستحق اللوم والتوبيخ والتنديد سوى سلمان رشدي ومؤيديه… ولا يحق لأحد أن يتهم إيران في هذا الصدد”.

وتابع قائلًا إن إيران ليس لديها معلومات أخرى عن مهاجم رشدي باستثناء ما ظهر في وسائل الإعلام.