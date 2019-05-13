إيران: تخريب السفن قبالة الإمارات “مؤسف”

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي “الحوادث” التي تعرضت لها سفن قرب ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بأنها “مقلقة ومؤسفة”، وطالب بتحقيق لكشف ملابساتها.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن المتحدث عباس موسوي قوله “مثل تلك الحوادث لها تأثير سلبي على أمن الملاحة البحرية”، مطالبا دول المنطقة “بتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية”.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) حشمت الله فلاحت بيشه، قال مساء الأحد في تغريدة على حسابه على تويتر، إن “تفجيرات الفجيرة تظهر أن الأمن في جنوب الخليج هش”.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن في وقت سابق، الاثنين، أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا أمس “لهجوم تخريبي” قبالة ساحل الفجيرة، وهو يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أكدت، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

كما أشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.