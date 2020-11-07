إيران تخضع للضغوط… وتفرج عن الناشطة نسرين سوتوده

بعد تصاعد الضغوط والتهديدات الأوروبية، افرجت إيران بشكل مؤقت عن المحامية والناشطة نسرين سوتوده، الحائزة عام 2012 على جائزة “ساخاروف” التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

واوقفت سوتوده، التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب، في حزيران 2018، وصدر العام الماضي حكم بسجنها لمدة 12 عاما، حيث أثار بعض الأطراف في الفترة الأخيرة، قلقا من تراجع وضعها الصحي، خصوصا في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد في السجون.

وبحسب موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، فإن”نسرين سوتوده التي كانت تقضي حكما بالسجن، أفرج عنها بشكل موقت بناء على قرار المدعي المكلف بسجن النساء”. ولم يقدم الموقع تفاصيل إضافية.

ونقلت سوتوده البالغة من العمر 57 عاما، من سجن إوين في طهران إلى سجن قرتشك للنساء جنوب شرق العاصمة، بحسب ما أفاد زوجها رضا خندان في 21 تشرين الأول، مذكّرا بأن وضعها الصحي يقتضي دخولها المستشفى، وقال حينها “كنا نتوقع أن يتم نقلها للمستشفى لتصوير الأوعية الدموية، قبل نحو شهر، اللجنة الطبية في سجن إوين أوصت بأن تخضع لتصوير الأوعية”.

وأكدت منظمة السجون في طهران يومها نقل سوتوده إلى “القسم العام لسجن النساء في طهران (سجن قرتشك)”، لصدور حكم بالسجن عليها بعدما دينت “بارتكاب جريمة عامة”، موضحة أن “هذا الحكم تم تثبيته في الفترة الأخيرة وأصبح نهائيا”.

وكان خندان أفاد في أواخر أيلول، أن زوجته أنهت إضرابا عن الطعام امتد أكثر من 45 يوما، وتخلله نقلها لأيام إلى وحدة العناية بالأمراض القلبية في أحد مستشفيات العاصمة بعد تراجع في وضعها الصحي.

وبدأت سوتوده إضرابها في آب للمطالبة بتحسين أوضاع السجناء السياسيين، لا سيما في ظل القلق من جائحة كوفيد-19، والتي تعد إيران أكثر الدول تأثرا بها في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب آخر أرقام وزارة الصحة الإيرانية، أصيب بالفيروس 673 ألفا و250 شخصا، توفي منهم 37382.

وتصاعدت مؤخرا الضغوط والتهديد الأوروبية لنظام طهران، للإفراج عن “سوتوده” حيث أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في مطلع تشرين الأول الماضي، عن قلقها حيال أوضاع نشطاء حقوقيين وسجناء سياسيين موقوفين في إيران، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت باشليه عن “قلق بالغ من أن حياة نسرين سوتوده في خطر”، موضحة في بيان عن مكتبها أن نظام الإفراج الموقت الذي بدأ تطبيقه لخفض أعداد السجناء في ظل كوفيد-19، أتاح الإفراج عما يناهز 120 ألفا منهم، على رغم أنه طلب من بعضهم العودة للتوقيف.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية دعت، إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية الإيرانية، وقال نيلس أنين، وكيل وزارة الخارجية الألمانية، لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الأسبوعية في عددها الصادر الأحد، إن ستوده تواجه خطرا شديدا على حياتها حاليا، حيث دخلت في إضراب عن الطعام منذ أسابيع طويلة.

وقالت سوتوده سابقا إن الهدف من إضرابها كان تأمين إطلاق سراح سجناء لم يستفيدوا من قرارات العفو التي أتاحت الإفراج عن عشرات آلاف المدانين الآخرين إثر كوفيد-19، بعد عدم تجاوب القضاء مع مناشداتها المكتوبة.

ويأتي الإفراج الموقت عن سوتوده بعد قرابة شهر على إجراء مماثل طال الباحثة الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تقضي حكما بالسجن خمسة أعوام، مع تزويدها بسوار الكتروني وبقائها في طهران مع عائلتها، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان في الثالث من تشرين الأول.

وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، مطلع حزيران 2019، مثلها مثل شريكها الباحث رولان مارشال الذي وصل طهران لزيارتها.

وأفرجت طهران عن مارشال في أواخر اذار، في خطوة أتت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب مواد تكنولوجية إلى إيران تشكل خرقا للعقوبات الأمريكية.

أما الباحثة، فأصدر القضاء الإيراني في 16 أيار الماضي، حكما بسجنها خمسة أعوام لإدانتها بـ”التواطؤ للمساس بالأمن القومي”.