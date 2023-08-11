إيران تخفض تخصيب اليورانيوم.. هل تراجعت عن برنامجها النووي؟

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال (الجمعة 11-8-2023) عن أشخاص مطلعين قولهم إن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وخففت بعض مخزونها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كلما زادت بطء إيران في تكديس اليورانيوم عالي التخصيب ، قلت احتمالية المواد الانشطارية التي تمتلكها لصنع أسلحة نووية.

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من إطلاق إيران سراح أربعة مواطنين أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية ، وهي الخطوة الأولى في صفقة تبادل الأسرى المزمعة التي تتوقع واشنطن عودتهم في النهاية إلى بلادهم. وإذا تم إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين ، فستتمكن إيران من الوصول إلى مليارات الدولارات من عائدات النفط المحاصرة في كوريا الجنوبية تحت العقوبات الأمريكية.

وأخبر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إيران أنه إذا كان هناك تهدئة للتوترات خلال الصيف ، فسيكونون منفتحين على محادثات أوسع في وقت لاحق من هذا العام ، بما في ذلك بشأن برنامج إيران النووي. وبالنسبة لإدارة بايدن ، الأمل هو تجنب أي أزمة كبيرة مع طهران في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويقول منتقدون في واشنطن وأماكن أخرى إن الولايات المتحدة تستعد لمكافأة إيران على أخذ مواطنين أمريكيين كرهائن ولوقف مؤقت وطفيف في أنشطتها النووية بينما تكثف طهران التهديدات الإقليمية وتزود روسيا بالمساعدة العسكرية في حربها ضد أوكرانيا.

ومن بين الأجزاء الأكثر إثارة للقلق في عملها هو إنتاج طهران لليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ ، والذي يقول المسؤولون الأمريكيون إنه يمكن تحويله إلى مادة كافية لصنع أسلحة نووية في أقل من أسبوعين.

وكان المسؤولون الأمريكيون يأملون أن تتوقف طهران عن تكديس 60٪ من اليورانيوم المخصب كواحدة من سلسلة خطوات لخفض التصعيد من كلا الجانبين بما في ذلك صفقة الأسرى. وفقًا للمصادر خففت إيران كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 ٪ في الأسابيع الأخيرة وأبطأت معدل تكديس المواد الجديدة.

ومن المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرها المقبل عن البرنامج النووي الإيراني في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر.

صنع قنبلتين نوويتين

ومع ذلك ، حتى لو توقفت عن تكديس 60٪ من المواد ، فإن طهران لديها ما يكفي من المواد لصنع قنبلتين نوويتين على الأقل. وقال مسؤولون أمريكيون هذا العام إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا في غضون عدة أشهر.

وبعد محادثات سرية غير مباشرة هذا الربيع شارك فيها كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين ، وضع مسؤولو إدارة بايدن عدة خطوات يأملون أن تتخذها طهران لخفض التوترات. وبالإضافة إلى وقف تكديس 60٪ من المواد ، قالوا إنهم يأملون في أن تظهر إيران تعاونًا أفضل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن توقف الهجمات التي تشنها إيران أو وكلائها على القوات والأفراد الأمريكيين.

وفي المقابل ، كان من المقرر أن تحصل إيران على ما يقرب من 6 مليارات دولار من عائدات مبيعات الطاقة المجمدة في كوريا الجنوبية وربما أموال أخرى من صندوق النقد الدولي.

وبينما تخلت إدارة بايدن إلى حد كبير عن آمالها في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ، يواصل المسؤولون الأمريكيون القول علنًا إنهم يسعون لتجنب أزمة نووية من خلال الدبلوماسية.

خطة لمزيد من المحادثات

وإذا أثمرت جهود خفض التصعيد ، فقد يلتقي الجانبان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ويضعان خطة لمزيد من المحادثات.

وأصر المسؤولون الأمريكيون على أن إيران ستكون قادرة فقط على استخدام الأموال لشراء الطعام والسلع الطبية للأغراض الإنسانية. ويقول منتقدون إن الأموال ستوفر أموالا للنظام لاستخدامها في أغراض شائنة.

وبحسب التقرير لم تكن هناك هجمات خطيرة على القوات الأمريكية في المنطقة من قبل طهران أو وكلائها منذ أواخر مارس عندما قُتل مقاول أمريكي. .

ومع ذلك ، في الأسبوعين الماضيين ، أرسلت الولايات المتحدة الطائرات والسفن ومشاة البحرية إلى الخليج بسبب التهديد الإيراني للشحن في الخليج ، وهو انتشار غير عادي وكبير.

وقال هنري روما المحلل السياسي في معهد واشنطن “هناك خفض انتقائي للتصعيد في بعض المناطق ، وتصعيد في مناطق أخرى ، وأعتقد ، بشكل عام ، أن كلا الجانبين يسعيان على الأرجح إلى خفض التوترات ، لكن لديهما تعريفات مختلفة لنطاق خفض التصعيد”.