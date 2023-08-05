إيران تدعم البحريّة بصواريخ ومسيّرات.. وأميركا تعرض الحراسة لسفن في الخليج

زودت إيران البحرية التابعة للحرس الثوري بطائرات مسيرة وصواريخ يبلغ مداها ألف كيلومتر، وفق ما كشفت وكالات أنباء إيرانية اليوم السبت، في الوقت الذي عرضت فيه الولايات المتحدة توفير حراس للسفن التجارية التي تمرّ عبر مضيق هرمز في الخليج.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية: “أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة.. وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 وألف كيلومتر من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية الحرس الثوري اليوم”.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها يمكن أن تعرض قريبًا تعيين بحارة ومشاة بحرية مسلحين لحراسة سفن تجارية في المنطقة، بعد احتجاز إيران للسفن ومضايقتها.

وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي إنها سترسل مزيدًا من الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 وإف-16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية. ويمر حوالي خُمس النفط الخام في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

وتقول طهران عادة إن السفن المحتجزة ارتكبت مخالفات تتعلق بالشحن. ولم يجر الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.

وقال علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري للتلفزيون الحكومي إنّ الصواريخ الجديدة تتمتع بدقة أفضل ومدى أطول. وأضاف: “يمكن لصواريخ كروز أن تهاجم عدة أهداف في وقت واحد ويمكن تغيير الأوامر بعد الإطلاق”.