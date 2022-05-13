إيران تدعو الكويت لمفاوضات في طهران تتعلق بحقل الدرة النفطي

نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الجمعة عن سفير إيران بالكويت محمد إيراني القول إن بلاده دعت الكويت للتفاوض حول حقل الدرة في طهران.

وقال إيراني للصحيفة إن “بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014”.

وأضاف أن “وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصل بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر من أجل استئناف هذه المفاوضات في طهران حيث كانت الدورة الأخيرة في الكويت”.

وفي أبريل نيسان قالت السعودية والكويت في بيان مشترك إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

وترغب السعودية والكويت دخول المفاوضات مع إيران “كطرف تفاوضي واحد”. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشرط مقبولا من الجانب الإيراني أم لا.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الجانب الإيراني أو الكويتي.

وفي مارس آذار وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

لكن إيران قالت إن الوثيقة “غير قانونية” لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.