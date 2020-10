إيران تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع أذربيجان

دفعت إيران بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع أذربيجان، في ظل استمرار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

ونشر الصحافي والمحلل العسكري الإيراني بابك تقوايي، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، يظهر عشرات الدبابات وعربات المشاة القتالية مع الجنود تتوجه إلى شمال إيران إلى الحدود مع ناغورني قره باغ.

وقال تقوايي: ”وصلت للتو أكثر من 30 دبابة قتال رئيسية من طراز T-72M1 ومركبات مشاة BMP-2، إضافة إلى العديد من أنظمة مثل منظومة (خرداد 15) للدفاع الجوي، وصواريخ Tor-M1 أرض- جو، التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني ونشرها على طول الخط الحدودي مع أذربيجان“.

وأضاف تقوايي: ”الدبابات والمعدات المدرعة للجيش الإيراني في طريقها أيضًا“.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف سيطرة جيش بلاده على أكثر من 20 بلدة في ثلاث مناطق حول ناغورني قره باغ.

وكتب علييف على ”تويتر“ أن ”الجيش حرر ثلاث قرى في فيزولي وأربع قرى في جبرائيل، إضافة إلى 13 قرية وبلدة أغبيند في مناطق زنجيلان، وبتحرير بلدة أغبيند، تم ضمان السيطرة الكاملة على حدود الدولة بين أذربيجان وإيران“.

وتحدثت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن تجدد الاشتباكات بين القوات الأذرية والأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ بعد يوم من محادثات أجريت في واشنطن؛ بهدف إنهاء القتال الذي يشهده الإقليم منذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

