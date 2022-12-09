إيران تردّ على بريطانيا: مستعدّون للتحقيق!

بعدما كشفت بريطانيا عن استخدام الجيش الروسي المسيرات الإيرانية في أوكرانيا، ردّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على لندن، قائلًا إنّ بلاده “مستعدة للتحقيق في مزاعم بيع طائرات من دون طيار في اجتماع مشترك مع أوكرانيا”.

عبد اللهيان أضاف: “لم ولن نقدم أي أسلحة أو طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا”، موضحًا أن “سياسة طهران قائمة على إرساء السلام في المنطقة بما في ذلك أوكرانيا”.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، بيانًا كررت فيه الاتهامات باستخدام طائرات من دون طيار إيرانية في حرب أوكرانيا، حيث قالت لندن إنّ الجيش الروسي ربما تلقى شحنة طائرات مسيرة جديدة من إيران، وهو ما نفته طهران مرات عدة.