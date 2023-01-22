الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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إيران تردّ على موقف أوروبا من الحرس الثوري: سنعتبر جيوشكم منظمات إرهابية

منذ 51 دقيقة
محمد باقر قاليباف

محمد باقر قاليباف

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أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، أنّ إيران “ستعتبر جيوش الدول الأوروبيّة منظمات إرهابية”، وذلك ردًا على موقف الاتحاد الأوروبي من الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلت نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء، اليوم الأحد.

كما أضاف قاليباف أن “محاولات العدو ضد الحرس الثوري محكوم عليها بالفشل”.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في قرار تبناه الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإضافة الحرس الثوري والقوات التابعة له إلى قائمة “الإرهاب”، بما في ذلك قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) وفيلق القدس.

وفي شأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، قال قاليباف إنه إذا أرادت أوروبا التوصل إلى اتفاق نووي عليها أن تفصل بين طريقها وطريق “معارضي هذا الاتفاق”.

يذكر أنه بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه، حذر الحرس الثوري الإيراني، السبت، الاتحاد الأوروبي من ارتكاب “خطأ” إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات “الإرهابية”.

وقال قائد الحرس حسين سلامي، إن على الأوروبيين “تحمل العواقب في حال أخطأوا”، وذلك في تصريحات أوردها موقع “سباه نيوز” التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي، وفق فرانس برس.

كما اعتبر خلال استقباله رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن “أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية”، و”تعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز” الحرس الثوري”، مشدداً على أن الحرس “لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرك، نتحرك بشكل أقوى”، على حد قوله.

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