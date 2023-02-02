إيران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية

قالت إيران، الخميس، إن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير من أنشطتها النووية لم يكن صائبا، وفق ما نقلت وكالة ميزان الإيرانية.

وانتقدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إيران أمس الأربعاء لأنها أحدثت تغييرا لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة في منشأة فوردو.

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “تفسير مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان غير صائب لكنه أبلغ الوكالة به … قدمنا على الفور التفسير للوكالة في اليوم نفسه”.

وفي تقرير سري للدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز، لم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيف تغير الربط بين سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي.آر-6) باستثناء أنها “كانت مترابطة بطريقة تختلف اختلافا جوهريا عن طريقة التشغيل التي أبلغت بها إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وتنطوي منشأة فوردو على قدر من الحساسية لدرجة أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى حظر عمليات التخصيب هناك. وانتهكت الجمهورية الإسلامية العديد من قيود أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وتعثرت المحادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق منذ سبتمبر أيلول.