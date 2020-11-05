إيران ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع أذربيجان

مع استمرار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباغ ، واصل الجيش الإيراني نقل معدات عسكرية جديدة إلى الحدود الشمالية الغربية مع أذربيجان ، حسب ما أظهره مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس .

وذكر موقع ”سلام نو“ الإخباري المحلي أن ”قوات الجيش الإيراني أرسلت قافلة كبيرة من دبابات تشيفتن وناقلات الأفراد M113 إلى الحدود مع جمهورية أذربيجان، في ظل استمرار الصراع مع أرمينيا على إقليم ناغورني كاراباغ“.

وأشار الموقع الإيراني إلى أنه ”مع استمرار الصراع بين أذربيجان وأرمينيا أعدت الجمهورية الإسلامية نفسها لجميع السيناريوهات الممكنة“.

خط أحمر

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال، يوم الأحد الماضي، إن هناك عناصر إرهابية خصوصاً من فلول تنظيم داعش تنشط في منطقة ناغورني كاراباغ، مضيفاً أن ”إيران لن تتسامح مع وجود إرهابيين بالقرب من حدودها“.

وفي سياق متصل، قال العميد حسن علي بور، نائب القائد العام لقوات الجيش الإيراني لشؤون الدعم والمساندة: إن ”الخط الأحمر للقوات المسلحة هو أمن وراحة الأمة الإيرانية“، مضيفًا: ”لقد تم نشر قوات الجيش على الحدود بسبب النزاع بين أذربيجان وأرمينيا على الحدود الشمالية الغربية للبلاد“.

وأشار بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، خلال إرسال معدات اللواء الميكانيكي 116 المدرع التابع للجيش الإيراني إلى مناطق الحدود الشمالية الغربية في محافظة قزوين الإيرانية، ”خطنا الأحمر هو أمن وراحة الأمة الإيرانية“.

وأوضح العميد علي بور أنه ”كلما شعرت القوات المسلحة بأن هذين المكونين المهمين قد تضررا في أي مكان لأي سبب من الأسباب ووقعت أضرار، فستكون القوات المسلحة موجودة في الميدان في جزء من الوقت للعب دور“.

وبين أنه ”بسبب ما حدث في المنطقة الشمالية الغربية والصراع بين أذربيجان وأرمينيا، اتخذ الجيش الإيراني اليوم خطوات لإرساء أمن دائم على الحدود“.

وأكد العميد علي بور: ”للشعب الإيراني العزيز، إن الأعداء لا يجرؤون على غزو الأراضي الإيرانية، وسيتحرك لواء كامل تقريبًا إلى الشمال الغربي، وستستمر المهمة وفقًا للتسلسل الهرمي والقيادة“.

واندلع الصراع حول منطقة ناغورني كاراباغ، بين أذربيجان وأرمينيا، في الـ27 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفشلت جميع الوساطة للتهدئة ووقف الحرب.

وتشترك محافظة أذربيجان الشرقية في 200 كم مع جمهورية أذربيجان و35 كم مع أرمينيا، في حين أنها المحافظة الوحيدة في الشمال التي تقع على حدود إيران مع أرمينيا.

والشهر الماضي وبعد استمرار سقوط القذائف في الأراضي الإيرانية نتيجة احتدام الصراع في إقليم كاراباغ، أرسلت قوات الحرس الثوري آليات وجنودا لحماية الحدود.

وتوجد في إيران أقلية آذرية كبيرة، يعيش معظمها في الأجزاء الشمالية من البلاد، والتي تشكل ما يقرب من ربع سكان إيران.