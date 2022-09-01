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إيران ترسل ردها على الاقتراحات الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2022 2:29 صباحًا
إيران تسعى للحصول على مكاسب سياسية في المنطقة من خلال الاتفاق النووي

إيران تسعى للحصول على مكاسب سياسية في المنطقة من خلال الاتفاق النووي

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نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران أرسلت ردا “بناء” على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران وقوى عالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن كنعاني “النص الذي أرسلته (إيران) له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات”.

وذكر التقرير أن رد إيران أُرسل إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المسؤول عن تنسيق المحادثات. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وبعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قال بوريل في الثامن من أغسطس آب إن الاتحاد الأوروبي طرح عرضا نهائيا لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمس الأربعاء إن بلاده تريد ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015 النووي، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ينبغي أن تتخلى عن “تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية” بخصوص عمل طهران النووي.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في الأيام المقبلة.

وقبل يوم من هذه التصريحات، ناقش رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، تهديد إيران، وأكد عزم الولايات المتحدة على منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تتعاون البحرية الأميركية مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإنشاء شبكة من الطائرات المسيرة لمواجهة التهديدات العسكرية للنظام الإيراني في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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