إيران ترفض استقبال رئيس وكالة الطاقة الذرية في مارس

رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، اقتراحا بأن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران الشهر المقبل، لكنه عوضا عن ذلك دعا جروسي لحضور مؤتمر في طهران في مايو أيار.

وقال جروسي هذا الأسبوع إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام التجاري وأضاف أنه كان يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للتباحث بشأن “تباعد” العلاقات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية.

لكن محمد إسلامي قال إن إجراء زيارة الشهر المقبل غير مرجح بسبب “جدول الأعمال المزدحم” دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران إن “تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر بصورة طبيعية وتجري المناقشات لحل أوجه الالتباس وتطوير التعاون”.

وقال إسلامي إن جروسي تلقى دعوة لحضور المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية في إيران في مايو أيار.

وقال جروسي لرويترز يوم الاثنين إن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم بمعدل مرتفع يبلغ حوالى سبعة كيلوجرامات شهريا إلى درجة نقاء 60 بالمئة رغم تباطؤ وتيرة التخصيب قليلا منذ نهاية العام الماضي.

والتخصيب إلى درجة نقاء 60 بالمئة يجعل اليورانيوم قريبا من مستوى صنع الأسلحة وهو ليس ضروريا لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام التجاري. وتنفي إيران سعيها لحيازة أسلحة نووية، لكن لم تقم أي دولة أخرى بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاجها.

وبموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي لم يعد قائما، كان يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 بالمئة فقط. وبعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات عليها، انتهكت إيران القيود النووية المفروضة بموجب الاتفاق وتجاوزتها.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 “انهار تقريبا”.