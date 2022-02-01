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إيران ترفض السماح لـ"الطاقة الذرية" بالوصول لكاميرات المراقبة بإحدى منشآتها النووية

1 - فبراير - 2022
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

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اعتبرت إيران أن ما أوردته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها أمس، هو “تقرير روتيني معتاد”، مشيرة إلى أنها أبلغت لوكالة عن عزمها على إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد بمدينة أصفهان بدلا من كرج”.

وقال حمد رضا غائبي، رئيس ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: “إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر قبل ساعات، هو تحديث روتيني للوكالة يطلع أعضاء هذه المنظمة على أحدث المعلومات التقنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية”، مشيرا إلى أنه “بحسب هذا التقرير، أبلغت طهران الوكالة أنها تعتزم إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع “تسا” في كرج، والذي لم يبدأ العمل فيه بعد، وستكون الوكالة قادرة وفقا لذلك على تنظيم متطلباتها في المراقبة والاشراف”.

موضحاً أن “المعلومات حول هذه المراقبة ستبقى لدى إيران، ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إليها حتى تستأنف إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي”.

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر ديسمبر الماضي على تركيب كاميرات جديدة في مجمع “تسا” للطرد المركزي في كرج، إذ حلت هذه الكاميرات محل الكاميرات التي أزيلت من منشأة كرج في وقت سابق.

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