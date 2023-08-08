إيران ترفض "الشروط المسبقة" لتبادل السجناء مع أميركا

عاد ملف تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، إلى الواجهة مجددًا، عبر تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

فقد أكد عبد اللهيان في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده لا تأخذ بعين الاعتبار الشروط المسبقة بشأن تبادل السجناء مع واشنطن، مضيفًا أنها مستعدة لذلك بناء على أسس إنسانية.

كما أوضح أنّه تم تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان وقطر حول ملف السجناء.

إلى ذلك، أكد عبد اللهيان ترحيب طهران بالمبادرات الدبلوماسية التي تساعد على رفع العقوبات الأميركية عن البلاد، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

أتى ذلك بالتزامن مع إجراء عبد اللهيان مكالمة هاتفية اليوم مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي.

ومن المعلوم أن عمان تنشط منذ فترة على خط المفاوضات بين طهران وعدد من الدول الإقليمية والغربية أيضًا، لا سيما في ما يتعلق بملف الأسرى والسجناء. وكانت توسطت سابقًا مع السلطات الإيرانية من أجل الإفراج عن مواطنين أوروبيين قبل أشهر عدة.

وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب في هذا الملف، واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن لابتزاز الغرب مقابل إما رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال مجحتجزة.

يذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان كان أعلن الشهر الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري “مفاوضات غير مباشرة مع طهران بغية إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران”.