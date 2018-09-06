إيران: ترمب سيستغل رئاسته لجلسة مجلس الأمن في انتقادنا

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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتخطيط “لاستغلال” رئاسته جلسة لمجلس الأمن الدولي في انتقاد إيران.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إن ترمب سيرأس اجتماعاً لمجلس الأمن بشأن إيران هذا الشهر، لتسليط الضوء على “انتهاكاتها للقانون الدولي” خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.

وكتب ظريف على “تويتر” أن ترمب “يعتزم استغلال رئاسة مجلس الأمن لتوجيه الجلسة إلى لوم إيران على فظائع أشاعتها الولايات المتحدة وعملاؤها في أنحاء الشرق الأوسط. #بجاحة”.

وكان ترمب قد انسحب في مايو/أيار من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية بهدف الحد من القدرات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات عنها، وأمر بإعادة العقوبات الأميركية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.

وتسعى القوى الأوروبية لإنقاذ الاتفاق، لكن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قال إن إيران ستعيد برنامجها النووي على مستوى أعلى من ذي قبل في حالة انهيار الاتفاق.

المصدر العربية