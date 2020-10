إيران تزعم حظر التعذيب… ونشطاء “تويتر” يردون

بعد مواجهة طهران اتهامات من الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية والمحامين الإيرانيين بانتهاك مبادىء حقوق الانسان والقيام باعتقالات تعسفية وتعذيب المعارضين وسجنهم واعدامهم… زعمت السلطة القضائية في إيران، الخميس، أنها أصدرت أوامر بحظر التعذيب واللجوء إلى “الاعترافات المنتزعة بالقوة” والسجن الانفرادي والاحتجاز غير القانوني لدى الشرطة وانتهاكات أخرى لحقوق المتهمين، وسط تشكيك من جانب مغردين على الشبكات الاجتماعية.

وحملت “وثيقة الأمن القضائي” توقيع رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ونشرها موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة. وشددت الوثيقة على “الشفافية” في العملية القضائية، وتشمل حق حرية اختيار محام و”مبدأ قرينة البراءة”. كما تضمن للمواطنين الأجانب “حق التواصل مع قنصلية” بلادهم، حسب زعم السلطات.

ويأتي نشر هذا الميثاق بعد أسبوع من انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ضباط شرطة وهم يضربون معتقلين داخل شاحنات صغيرة في وسط أحد الشوارع.

وفي مقاطع الفيديو التي يبدو أنها صورت في طهران وأثارت الكثير من الجدل، يُجبر المعتقلون على الاعتذار عن “الأخطاء” التي يقولون أنهم ارتكبوها.

To any politician who thinks IR regime is normal or it can be reformed, just see this. This is a day in #Tehran , Iran. Police brutally hits persons who even have not prosecuted in a court. #IR has no difference with #ISIS pic.twitter.com/WBz4B7sdW1

— Ariana (@Truthse36684878) October 7, 2020