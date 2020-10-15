إيران تزعم حظر التعذيب… ونشطاء “تويتر” يردون

بعد مواجهة طهران اتهامات من الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية والمحامين الإيرانيين بانتهاك مبادىء حقوق الانسان والقيام باعتقالات تعسفية وتعذيب المعارضين وسجنهم واعدامهم… زعمت السلطة القضائية في إيران، الخميس، أنها أصدرت أوامر بحظر التعذيب واللجوء إلى “الاعترافات المنتزعة بالقوة” والسجن الانفرادي والاحتجاز غير القانوني لدى الشرطة وانتهاكات أخرى لحقوق المتهمين، وسط تشكيك من جانب مغردين على الشبكات الاجتماعية.

وحملت “وثيقة الأمن القضائي” توقيع رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ونشرها موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة. وشددت الوثيقة على “الشفافية” في العملية القضائية، وتشمل حق حرية اختيار محام و”مبدأ قرينة البراءة”. كما تضمن للمواطنين الأجانب “حق التواصل مع قنصلية” بلادهم، حسب زعم السلطات.

ويأتي نشر هذا الميثاق بعد أسبوع من انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ضباط شرطة وهم يضربون معتقلين داخل شاحنات صغيرة في وسط أحد الشوارع.

وفي مقاطع الفيديو التي يبدو أنها صورت في طهران وأثارت الكثير من الجدل، يُجبر المعتقلون على الاعتذار عن “الأخطاء” التي يقولون أنهم ارتكبوها.

To any politician who thinks IR regime is normal or it can be reformed, just see this. This is a day in #Tehran , Iran. Police brutally hits persons who even have not prosecuted in a court. #IR has no difference with #ISIS pic.twitter.com/WBz4B7sdW1 — Ariana (@Truthse36684878) October 7, 2020

واعتبر رئيسي الإثنين أفعال الشرطة “قضية انتهاك للحقوق المدنية”، وفق ميزان اونلاين.

كما أمر باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن هذه الارتكابات، قائلا انه “يُمنع بشكل مطلق الاعتداء على المتهمين حتى لو كانوا قطاع طرق”.

من ناحية أخرى، قال مغردون إن إجراء رئيسي الأخير يهدف إلى التخفيف من موجة الغضب التي أعقبت الفيديو، وقال أحد المغردين يدعى شهاب أزادي “إن رئيسي شعر بالتهديد من موجة الكراهية ضد الشباب في المدينة وضربهم من قبل عناصر النظام، لكنه تراجع وعرف أنه لا يستطيع اللعب مع حماسة الشباب المتمرد”.

آخوند رئیسی از موج تنفری که در برابر گرداندن جوانان در شهر وکتک زدن آنها در ملأ عام توسط سگ های هار و وحشی خامنه ای و رئیسی احساس خطر کرده است با یک فقره عقب نشینی تحمیلی به غلط کردم گویی پرداخت و فهمید که نمی شود با احساسات جوانان شورشی بازی کرد و بازی با دم شیر است pic.twitter.com/viDzXh6Ixc — شهاب آزادی (@SHAHABEAZADI) October 15, 2020

الصحافي الإيراني، ينيكي محجوب، علق على القرار بأنه “نكتة مزعجة وليست مفعمة بالأمل”، وذلك بعد أن ادعى رئيسي أن القرارات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة القضائية، وبناء ثقة المواطنين نحو القانون.

#سند_امنیت_قضایی توسط ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ابلاغ شد

گفته شده هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است

حتی چنین شوخی هم آزار دهنده است نه امیدبخش، حکایت حقوق شهروندی شده، باز دم انتخابات شد — NIKI MAHJOUB (@nikimahjoub) October 15, 2020

واختير رئيسي البالغ 59 عاما والمقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لتولي رئاسة السلطة القضائية في مارس 2019، وقد انيطت به مهمة إحداث تغيير جذري في المؤسسة.

وفي بداية ايلول أثار إعدام مصارع شاب الغضب بعد ظهور تقارير تفيد بأنه دين على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وخاض رئيسي عام 2017 الانتخابات الرئاسية بدعم تحالف واسع من المحافظين، لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية.

وينظر الاعلام الإيراني إلى رئيسي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2021.

ومنذ أن تولى رئيسي منصبه غطت الصحافة عدة قضايا “فساد اقتصادية” كبيرة، أو ارتكابات داخل السلطة القضائية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الأربعاء استرداد علي رضا حيدراباديبور، الرئيس السابق لبنك سرمايه الذي دين بكونه العقل المدبر لفضيحة احتيال أضرت بعشرات آلاف المعلمين.

وذكر التلفزيون أن حيدرأباديبور، المحكوم عليه غيابيا بالسجن 12 عاما والذي تم ترحيله من إسبانيا بالتنسيق مع الإنتربول، قد وصل مساء الأربعاء إلى إيران، وذلك بحسب “الحرة”.