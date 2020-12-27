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إيران تزعم.. عدد المتورطين في اغتيال سليماني بلغ 48 شخصا

منذ 3 دقائق
قاسم سليماني

قاسم سليماني

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مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، أعلن المتحدث باسم لجنة ”إحياء ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني”، الأحد، عن زيادة عدد المتهمين الرئيسين في قضية اغتيال سليماني.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، وهو نائب رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، وممثل سليماني سابقا في وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي: ”زاد عدد المتهمين الرئيسين والعملاء للأمريكان في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من 45 إلى 48 شخصا“.

وأضاف عبد اللهيان: ”أنه تم التواصل مع ست دول للتعامل قضائيا مع الجناة والمتورطين في قضية اغتيال سليماني والمهندس“.

ولم يكشف المسؤول الإيراني تفاصيل عن هوية المعتقلين والدول التي ينتمون إليها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، بطائرة مسيرة عند خروجهما في موكب من مطار بغداد الدولي.

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