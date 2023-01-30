إيران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بشأن هجوم المسيرات

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن إيران استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في طهران، الاثنين، بسبب تصريحات صادرة عن بلاده بشأن هجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية بإقليم إصفهان بوسط إيران.

وكان أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى وجود علاقة مباشرة بين الحادثة وبين الحرب في أوكرانيا.

وقال ميخايلو بودولياك في تغريدة “منطق الحرب لا يرحم وفتاك. يحاسب المسؤول والمتواطئ بحزم… ليلة متفجرة في إيران، إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ ومصاف نفطية. حذرناكم”.

ويقع عدد من المواقع النووية الإيرانية في إقليم إصفهان، من بينها نطنز الذي يقع في قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني. واتهمت إيران غريمتها إسرائيل بتنفيذ عملية تخريبية في هذا الموقع في 2021.

ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.

وتتهم كييف إيران بتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة التي تستخدمها في مهاجمة أهداف مدنية في مدن أوكرانية بعيدة عن جبهات القتال.