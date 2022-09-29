إيران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي

أفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية بأن إيران استدعت القائم بالأعمال الفرنسي في طهران بشأن موقف باريس من الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ أسبوعين على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة.

وذكرت فارس أنه “ردا على البيان الذي ينطوي على تدخل من جانب وزارة الخارجية الفرنسية، ومشاركة ثلاثة مسؤولين فرنسيين في احتجاجات في باريس، والعمل السخيف الذي أقدمت عليها مجلة شارلي إبدو، فقد تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في طهران لوزارة الشؤون الخارجية”.

وتتواصل الاحتجاجات لليوم الـ13 في جميع أنحاء إيران، ضد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.

فما زال العديد من المحتجين ينزلون بشكل يومي إلى الشوارع للتنديد بهذه “السلطة الدينية”، التي تفرض قوانين صارمة على النساء في البلاد منذ سنوات.

تلعب النساء دورا بارزا في المظاهرات في إيران، حيث يلوحن ويحرقن حجابهن، مع قيام بعضهن بقص شعرهن علنا في تحد مباشر للقادة الدينيين. واجتاحت الاضطرابات عدة محافظات في إيران من بينها كردستان.

ويعيش معظم الأقلية العرقية الكردية في منطقة تمتد عبر الحدود بين أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.