الأحد 5 شوال 1445 ﻫ - 14 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تستدعي سفراء 3 دول احتجاجًا على موقفها من الهجوم على إسرائيل

منذ 12 دقيقة
الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية

A A A
طباعة المقال

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري على إسرائيل، مشيرة إلى أن طهران أبلغت سفراء تلك الدول بأن عمليتها العسكرية تمت في إطار ما سمته حق إيران في الدفاع عن النفس.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنها أبلغت السفراء بأن إيران ملتزمة بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأضافت الوزارة: “نستنكر المواقف المزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على بعثتنا وردنا المشروع عليه”.

وشنت إيران خلال الليلة الماضية “هجوما مباشرا” باستخدام المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أعقاب تعرض قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الحالي لقصف أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

بيني غانتس
غانتس: سنجعل إيران تدفع الثمن في التوقيت المناسب
هولندا
بعد الهجوم الإيراني.. هولندا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إسرائيل
الفيضانات في روسيا
نداء للسكان.. حاكم كورجان يطلب إخلاء المناطق المتأثرة بالفيضانات في روسيا

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية في بيروت
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
من داخل إحدى المشافي اللبنانية
انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!