إيران تستدعي سفير الدنمارك احتجاجا على حرق المصحف

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر، السبت، أنها استدعت سفير الدنمارك للاحتجاج على “تدنيس القرآن في كوبنهاجن”.

وأضرم رجل النار أمس في كتاب يُزعم أنه نسخة من المصحف في ميدان مقابل السفارة العراقية في كوبنهاجن.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله “يذكرنا حرق الكتب في أوروبا بعصور الجهل المظلمة… والصمت إزاء مثل هذه الجريمة الثقافية النكراء لن يؤدي سوى للعنف ومزيد من الإرهاب”.

وأقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وأقدم أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “دانسك باتريوتر” (الوطنيون الدنماركيون)، رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة له.

وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف المصحف على الهواء مباشرة، عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجاً على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ونفّذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.