إيران تستدعي سفير الدنمارك للاحتجاج على تهديد سفارتها في كوبنهاجن

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إنها استدعت السفير الدنماركي (الجمعة 7-10-2022) للاحتجاج على حادث وقع بالسفارة الإيرانية في كوبنهاجن وشكل تهديدا للسفيرة هناك.

وقالت الشرطة الدنماركية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما في وقت سابق من اليوم الجمعة بعد أن دخل إلى أرض السفارة الإيرانية في كوبنهاجن وهو يحمل سكينا.

وأضافت الشرطة أن موظفا في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفيرة أفسانه نادي بور تعرضت للتهديد في الهجوم الذي أسفر عن إصابة موظف محلي وألحق أضرارا بمركبات خاصة بالسفارة.

وذكرت الشرطة الدنماركية أن الرجل سيمثل أمام محكمة مدينة كوبنهاجن، السبت في جلسة استماع وسيتم توجيه تهم له، من بينها تهمتان تتعلقان بالتخريب، والعنف، وخرق قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن المهاجم أو دوافعه. وجاءت الواقعة في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية احتجاجات في الداخل والخارج منذ أكثر من أسبوعين للتنديد بوفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله “من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب”.