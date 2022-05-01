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إيران تستدعي سفير السويد

1 - مايو - 2022
رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني مجتبى ذو النوري مع السفير السويدي

رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني مجتبى ذو النوري مع السفير السويدي

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استدعت ايران السفير السويدي لدى طهران وأبلغته احتجاجها بسبب مواصلة اعتقال ومحاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان، أنّ “رئيس دائرة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الايرانية استدعى سفير السويد في طهران، ماتياس لنتز”.

ووصفت الخارجية الايرانية محاكمة المدعي السابق في طهران “حميد نوري” بانها محاكمة سياسية واعتمدت على مواقف جماعة منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، معتبرةً أن هذه المحاكمة غير شرعية ومن شأنها أن تخلق توترات بين ايران والسويد.

بدوره،تعهد السفير السويدي بنقله رسالة الاحتجاج الايرانية الى المسؤولين في بلاده.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد حذّرت رعاياها من السفر إلى إيران، وذلك عقب طلب المدعي العام السويدي حكمًا بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، المدعي العام السابق لسجن “جوهر دشت كرج” جنوب طهران.

ونقلت مراسلة “العين الإخبارية” في طهران عن موقع إذاعة “فردا” الإيراني المعارض، الجمعة، إن وزارة الخارجية السويدية حذرت في بيان لها رعاياها من السفر إلى إيران، مشيرة إلى إن التحذير جاء بسبب “تغيرات في الوضع الأمني”.

وقالت الخارجية السويدية إنها “تحث مواطنيها عن الامتناع للرحلات غير الضرورية إلى إيران”.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من مطالبة الادعاء السويدي بالحكم على حميد نوري بالسجن المؤبد واتهامه بارتكاب “جرائم حرب” و “القتل العمد مع سبق الإصرار”.

هذا وتواصل السلطات القضائية السويدية محاكمة الإيراني “حميد نوري”، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي ضده في الأيام القليلة المقبلة.

وجرى اعتقال حميد نوري في تشرين الثاني لعام 2019 بعد وصوله إلى السويد، وهو من أبرز المتهمين في عملية إعدام معتقلين سياسيين صيف 1988.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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