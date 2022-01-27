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إيران تستدعي سفير بريطانيا بسبب تصريحات وزيرة خارجية بلاده

27 - يناير - 2022
جانب من العاصمة الإيرانية طهران - أرشيفية

جانب من العاصمة الإيرانية طهران - أرشيفية

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران وأبلغته احتجاجها الرسمي على تصريحات وزيرة خارجية بلاده ​إليزابيث تراس بشأن مفاوضات فيينا.

وعلّق إبراهيم عزيزي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في حديث لوكالة “فارس” على تصريحات تراس التي قالت فيها إن “إيران هي المسؤولة عن وصول مفاوضات فيينا إلى طريق مسدود محتمل وفي هذه الحال فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”، مؤكدا أن الخارجية الإيرانية أعطت “ردا مناسبا” على تصريحات الوزيرة.

وأضاف: “عقدنا اجتماعا في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة وتبين أنه بعد التصريحات السخيفة لمسؤولي بريطانيا، تم فورا استدعاء سفير هذا البلد إلى وزارة الخارجية وتم إبلاغه بالاحتجاج الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم التأكيد على عدم تكرار هكذا تصريحات”.

ولفت إلى أن “عملية المفاوضات تجري بقوة بناء على المبادئ الثلاثة: العزة والحكمة والمصلحة، وأن استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية مبنية على هذه المبادئ، ولابد من وضع الحكمة بعين الاعتبار في أي قرار وسلوك سياسي للبلاد”.

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