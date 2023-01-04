إيران تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على رسوم "مهينة" لخامنئي

استدعت طهران، الأربعاء، سفير فرنسا لدى البلاد اليوم الأربعاء للاحتجاج على رسوم كاريكاتيرية “مهينة” نشرتها مجلة ‘شارلي إبدو‘ الفرنسية الساخرة تصور الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وفق ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية

ونشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية عشرات الرسوم الكاريكاتيرية عن خامنئي، وقالت إنها في إطار من مسابقة أطلقتها الشهر الماضي لدعم الاحتجاجات المناهضة لحكومة إيران والتي أشعلتها وفاة شابة في سبتمبر أيلول في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للمبعوث الفرنسي اليوم، بحسب التلفزيون الحكومي، “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل إهانة مقدساتها وقيمها الإسلامية والدينية والوطنية بأي شكل من الأشكال”.

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور على طلب للتعليق.

وفي مواجهة أسوأ أزمة شرعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، اتهم الزعماء الدينيون الإيرانيون خصوم بلادهم الأجانب بتدبير الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة لزعزعة استقرار البلاد.

وحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق اليوم الأربعاء من أن الخطوة “الهجومية والمشينة” ستلقى ردا صارما من طهران.

وكتب عبر تويتر قائلا “لن نسمح للحكومة الفرنسية بالتمادي. اختاروا قطعا المسار الخطأ”.

وقالت المجلة إنها نشرت الرسوم الكاريكاتيرية في طبعة خاصة بمناسبة ذكرى هجوم مميت لمتشددين إسلاميين على مكتبها في باريس في السابع من يناير كانون الثاني 2015 بعد أن نشرت رسوما كاريكاتيرية تسخر من النبي محمد.

وأضافت أن المسابقة تهدف إلى “دعم نضال الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل حريتهم”.