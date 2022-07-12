إيران تستعد لتزويد روسيا بطائرات مسيرة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات يمكن تزويدها بأسلحة.

وقال سوليفان أيضا إن الولايات المتحدة توافرت لديها معلومات تظهر أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لم يرد بالإيجاب أو النفي على سؤال حول تصريح سوليفان.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن ناصر كنعاني قوله إن “التعاون بين إيران وروسيا في بعض مجالات التكنولوجيا الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا”.

وأضافت نقلا عنه “لم يحدث تطور معين في هذا الصدد في الآونة الأخيرة.”

بوتين يزور إيران

وفي ثاني زيارة له منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط، أعلن الكرملين، الثلاثاء الواقع في 12 تموز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “يتم التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران في 19 تموز”، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي، وفق “فرانس برس”.

وكان الجولة الأولى للرئيس الروسي قد شملت دولتين في آسيا الوسطى نهاية حزيران الماضي.