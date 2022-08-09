إيران تستقبل بيانات أولية من القمر الصناعي خيام

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن وكالة الفضاء الإيرانية استقبلت بيانات أولية من القمر الصناعي “خيام” الذي أطلق اليوم الثلاثاء على متن صاروخ روسي من قاعدة بايكونور كوزمودروم في قازاخستان.

وأطلق صاروخ روسي قمرا صناعيا إيرانيا بنجاح في الفضاء، الثلاثاء ،في الوقت الذي تسعى فيه موسكو وطهران إلى بناء علاقات أوثق في مواجهة العقوبات الغربية.

وأطلق صاروخ سويوز الروسي القمر الصناعي للاستشعار عن بعد الذي يحمل اسم “خيام” من قاعدة بايكونور كوزمودروم، مقر عمليات الإطلاق الفضائية الروسية في جنوب قازاخستان، الساعة 08:52 صباحا بتوقيت موسكو (0552 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، وفقا للقطات مصورة بثتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) على موقع يوتيوب.

ورفضت طهران المزاعم بأن موسكو ربما تستخدم القمر الصناعي لتعزيز قدراتها الاستخباراتية في أوكرانيا، قائلة إن إيران ستتمتع بالسيطرة الكاملة على القمر وتشغيله “منذ اليوم الأول”.

وتقول إيران إن القمر الصناعي مصمم للبحث العلمي بما في ذلك المراقبة الإشعاعية والبيئية للأغراض الزراعية.

وسعت روسيا إلى تعميق علاقاتها مع إيران منذ 24 فبراير شباط، عندما أمر الكرملين بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران في يوليو تموز في أول رحلة دولية له خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.