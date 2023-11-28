إيران تستكمل صفقة شراء طائرات مقاتلة روسية

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء عن مهدي فرحي نائب وزير الدفاع قوله إن طهران أكملت ترتيبات شراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35 وطائرات هليكوبتر روسية الصنع، وذلك في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وتملك القوات الجوية الإيرانية عددا محدودا من الطائرات الهجومية من بينها طائرات روسية وكذلك طرز أمريكية قديمة حصلت عليها قبل الثورة الإسلامية في 1979.

وقال فرحي “انتهينا من شراء طائرات هليكوبتر ميل 28 الهجومية ومقاتلات سوخوي 35 وطائرات التدريب ياك 130 لضمها إلى الوحدات المقاتلة للجيش الإيراني”.

ولم يتضمن تقرير وكالة تسنيم أي تأكيد روسي للصفقة.

وقالت إيران في عام 2018 إنها بدأت في إنتاج الطائرة المقاتلة المصممة محليا كوثر لتستخدمها القوات الجوية. ويعتقد خبراء عسكريون أن الطائرة نسخة طبق الأصل من الطائرة إف-5 التي انتجتها الولايات المتحدة أول مرة في حقبة الستينيات.