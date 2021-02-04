إيران تستورد لقاحات كورونا الأجنبية رغم معارضة خامنئي

ضربت وزارة الصحة الإيرانية بعرض الحائط كافة التصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية، وفي موقف جديد يظهر التناقضات الفاضحة في السياسة الإيرانية،أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أنه من المتوقع أن تتلقى إيران 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا”، الذي تم تطويره في بريطانيا.

علاقة الشركة مع بريطانيا

كما أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي مساء أمس “أعلنت شركة أسترا زينيكا أنها ستبدأ في تسليم 4.2 مليون جرعة من اللقاح إلى إيران في فبراير ضمن برنامج كوفاكس”، دون الإشارة إلى علاقة الشركة الأنجلو-سويدية مع بريطانيا.

يأتي هذا على الرغم من أن خامنئي منع الشهر الماضي، وزارة الصحة من استيراد لقاحات أميركية وبريطانية، زاعماً في حينه أنه لا يمكن الاعتماد عليها وأنها قد تستخدم لنشر العدوى في دول أخرى.

كما دعا المسؤولين إلى حظر دخول تلك اللقاحات إلى البلاد. فيما اعتبر مسؤولون آخرون أنه على اللقاحات أن تتخطى مدة 10 سنوات من أجل معرفة نتائجها.

وكانت تصريحات العديد من المسؤولين، على رأسهم المرشد أثارت استياء ناشطين إيرانيين، اعتبروا مثل تلك الخطوة جريمة بحق الشعب، لا سيما وأن إيران أكثر الدول تضررا من الوباء في الشرق الأوسط.

يذكر أن من أبرز ميزات لقاح “أكسفورد أسترازينيكا”، ثمنه القليل نسبيا البالغ 2.5 يورو للجرعة الواحدة، كما أنه سهل التخزين في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية.

كما يعد هذا اللقاح ثاني لقاح ترخصه وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية، بعد لقاح “فايزر بيونتك” الذي يوزع في بريطانيا منذ مطلع ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، يعتبر أول لقاح صدقت مجلة “لانسيت” الطبية المرموقة على نتائجه في 8 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه آمن وتأثيراته الجانبية نادرة.