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إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

أعلنت إيران، الأربعاء، تسجيل 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول وفيات بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز: “بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة”.

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وأضاف: “مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وإجمالا توفي 354 شخصا”.

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس.

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