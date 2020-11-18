استمع لاذاعتنا

إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

منذ 19 ساعة
إيران تشهد تسارع كبير بإصابات كورونا

إيران تشهد تسارع كبير بإصابات كورونا

A A A
طباعة المقال

تواصل إيران تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد ، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، تسجيل 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهذا أعلى معدل إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء: “تم تسجيل 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 801894، منهم 5712 مصابا في حالة صحية حرجة، يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 480 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بسبب فيروس كورونا إلى 42941 شخصا”.

وأضاف البيان انه تم تسجيل ارتفاع في عدد المتعافين ليصل إلى 576983، وارتفاع في عدد تحاليل كورونا حتى اليوم ليصل عددها إلى 5 ملايين و626631 تحليلا.

ولفت البيان إلى أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، ومنها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، بينها طهران، وأصفهان، وقم.

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي : هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشيستان.

    المزيد من أخبار العالم

    شعار الأمم المتحدة
    العراق ولبنان ضمن “قائمة العار” الأممية بسبب إيران
    وزير الري السوداني ياسر عباس
    السودان تنسحب من محادثات سد النهضة
    العقوبات الاميركية على ايران
    ترامب يسارع في تثبيت العقوبات على إيران ليجد بايدن صعوبة في إنهائها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أظهرت الاختبارت بأن غسول الفسم قادر على قتل الفيروس بثوان
    يقتل كورونا بـ 30 ثانية … غسول الفم قد ينقذ البشرية
    اكتشاف أعراض جديدة لكورونا
    كورونا
    كورونا يراوغ..أعراض جديدة للفيروس بخلاف المعروفة
    نيزك
    بالفيديو: نيزك يسقط على شاب إندونيسي ويحوله إلى مليونير