السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تسجل قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بكورونا

8 - أبريل - 2021
إيران تسجل أرقام مرتفعة بكورونا

إيران تسجل أرقام مرتفعة بكورونا

A A A
طباعة المقال

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، أكثر من 20 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني، سیما سادات لاري، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجیل 20 ألفا و954 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفیروس في البلاد إلی ملیون و984 الفا و348 إصابة، ويكون هناك 4 آلاف و177 حالة إصابة في وضع حرج.

كما تم تسجيل 193 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضیة، وبلغ عدد المتوفین من جراء الجائحة في ایران 63 الفا و699 شخصا.

واعلنت سيما لاري أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و675 ألفا و891 شخصا لغایة الان.

كما أن 13 مليونا و331 الفا و229 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” في أنحاء البلاد حتی الان.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد أعلن في وقت سابق، عن أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا قد بدأت في محافظتين، ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من حركة حماس
    حماس: الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه
    مقتدى الصدر
    الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي ولا بديل عنه
    قصف على غزة_ أرشيفية
    استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري