إيران..تسريح نحو 1.5 مليون عامل سياحي بسبب كورونا

يواصل فيروس كورونا المستجد تداعياته على إيران ليس فقط من جانب الإصابات والوفيات المرتفعة التي تسجلها ، بل من الجانب الاقتصادي الذي أصبح يترنح أمام ضربات كورونا.

أعلن وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة الإيراني، علي أصغر مونسان، السبت، أن تفشي فيروس كورونا المستجد، تسبب بتسريح نحو 1.5 مليون عامل سياحي في البلاد.

وقال مونسان في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“: ”كان لدينا أكثر من مليون ونصف المليون شخص يعملون في قطاع السياحة في البلاد، معظمهم الآن عاطلون عن العمل بشكل دائم أو جلسوا في بيوتهم بسبب تفشي كورونا“، مضيفا أنه ”بحلول نهاية أيلول/سبتمبر من هذا العام، بلغ حجم الأضرار التي سببها كورونا لصناعة السياحة في البلاد أكثر من 140 ألف مليار ريال“.

وبين الوزير الإيراني، أن ”وزارة السياحة كانت لديها خطة لاستعادة بعض أنشطتها، لكن بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة واللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قررنا تأجيل هذا المشروع“.

يشار إلى أن أكثر من 53 ألف شخص توفوا بفيروس كورونا في إيران، في حين زاد إجمالي الإصابات عن 1.1 مليون حالة.

وعلى مدار الأشهر التالية، تفاقمت الجائحة في إيران، وكانت أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا من الوباء، فقد هدد الفيروس الجميع في البلاد، كما أصيب ومات عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، حتى أصبح الوباء أكبر تهديد لإيران منذ الاضطرابات والحرب التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.

لكن ما يثير قلق المراقبين هو المصير المجهول الذي ينتظره الإيرانيون خلال فصل الشتاء، بسبب تراخي الحكومة عن فرض إجراءات الإغلاق وحظر التجول في العاصمة وطهران والمدن الرئيسية، ونشر الشرطة لتطبيقها.