إيران تسعى إلى حل سريع لمشكلات تعرقل انطلاق "رحلات العمرة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين، أن إيران تأمل في حل مشكلات تقنية تعرقل سفر الإيرانيين إلى السعودية لتأدية العمرة قريبا.

وأعلنت إيران في ديسمبر كانون الأول أن أول رحلات العمرة ستنطلق في 19 ديسمبر كانون الأول بعد اتفاق بين طهران والرياض للسماح بعودة رحلات العمرة بعد توقف لثماني سنوات.

لكن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية حسام قربان علي قال للتلفزيون الرسمي إن هذه الرحلة والرحلات التالية لها ألغيت لأن الرياض لم تقدم “التصاريح النهائية اللازمة” لدخول الطائرات الإيرانية إلى المطارات السعودية.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اليوم الاثنين “الجهات المعنية… قدمت معلومات واسعة بهذا الخصوص والتأخر مسألة تقنية فقط وليس لها أي سبب سياسي”.

وأضاف “السعودية ملتزمة تماما بهذا الشأن والمؤسسات ذات الصلة في بلادنا تبذل أيضا جهودا لحل هذه القضية ونأمل أن يتم حل العقبة التقنیة أيضا”.

ولم تعلق السعودية على الأمر.

وأشار كنعاني إلى أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية موجود في السعودية مع فريق من الخبراء لحل المشكلات.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن ممثلين لمنظمة الطيران المدني الإيرانية موجودون أيضا في المملكة لمعالجة هذه المسائل.

وتوسطت الصين في اتفاق في مارس آذار استأنفت بموجبه إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية الكاملة التي انقطعت عام 2016 بسبب إعدام الرياض لرجل دين شيعي وما تلا ذلك من اقتحام السفارة السعودية في طهران.

ومنذ عام 2016 يؤدي الإيرانيون فريضة الحج فقط وفقا لحصص محددة.