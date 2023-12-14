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إيران تسمح لمواطني 33 دولة بعضها خليجية بدخولها دون تأشيرة

منذ دقيقتين
علم ايران

علم ايران

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أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الخميس بأن طهران قالت إنها سترفع شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة لمواطني 33 دولة، بينها دول خليجية مثل السعودية.

وقالت الوكالة شبه الرسمية إن “وزارة السياحة ترى أن سياسة الباب المفتوح ستظهر تصميم إيران على التعامل مع مختلف دول العالم”.

وأوضحت أن القرار سيزيد عدد الدول أو المناطق التي يمكن لمواطنيها زيارة إيران دون حاجة للحصول على تأشيرة إلى 45.

وهذه خطوة أخرى نحو إذابة الجليد في العلاقات بين إيران والسعودية على وجه الخصوص بعد سنوات من التوتر بين الخصمين المنتجين للنفط.

واتفقت طهران والرياض على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، التي قُطعت عام 2016، بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس\آذار.

ويشمل قرار دخول إيران دون تأشيرة مواطني السعودية والإمارات وقطر إضافة إلى البحرين التي لم تقم طهران بإعادة العلاقات الكاملة معها بعد.

وقدمت وكالة أنباء الطلبة قائمة كاملة بالدول التي شملت لبنان وتونس والهند والعديد من دول آسيا الوسطى وأفريقيا ودولا إسلامية.

وليس هناك سوى دولة أوروبية واحدة حليفة للغرب على القائمة، هي كرواتيا وهي عضو صغير في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت الوكالة أن “الروس لن يستفيدوا من إعفاء التأشيرة إلا إذا زاروا إيران في مجموعات”.

وكان المواطنون العمانيون قادرين على السفر إلى إيران دون تأشيرة قبل هذا الإعلان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الأربعاء 13\12\2023 أن الإيرانيين سيسافرون للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتأدية العمرة في السعودية عبر رحلات منتظمة اعتبارا من 19 ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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