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إيران تشن حملة اعتقالات ضد نشطاء أكراد

1 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 8:14 مساءً
الشرطة الايرانية

الشرطة الايرانية

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أفادت منظمة حقوق الإنسان الكردية في إيران، الإثنين، بأن قوات الأمن تواصل حملة الاعتقال ضد الناشطين الأكراد في عدد من المناطق، مشيرة إلى اعتقال صحفي ومعلم في مدينة سنندج الواقعة غرب البلاد، ليبلغ عدد الأكراد المعتقلين 78 شخصا على الأقل، في غضون أقل من شهر.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، اليوم الإثنين، إن ”السلطات الأمنية اعتقلت أيضا ثلاثة مواطنين أكراد في مدينة اشنوية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان المعنية بشؤون الأكراد في إيران ”تم اعتقال 10 أشخاص في أشنوية في الأيام القليلة الماضية وحدها“.

وذكر التقرير، أنه تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 78 مواطنا وناشطا كرديا من قبل قوات الأمن في مدن مختلفة في كردستان منذ 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبدأت موجة جديدة من الاعتقالات بحق مواطنين ونشطاء أكراد في 11 كانون الثاني/ يناير في مدن كرج وطهران ومهاباد وبوكان وربط، ونقده ومروان وسنندج وسقز وسرو آباد.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم نحو 84 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر، واقتصاد هش، جراء إهمال النظام الإيراني.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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