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إيران تصدر أحكاماً بحق 10 عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2023 12:57 صباحًا
عناصر من الشرطة الإيرانية

عناصر من الشرطة الإيرانية - أرشيفية

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صدرت في إيران (الأحد 16-4-2023) سلسلة أحكام قضائية بخق عشرة عسكريين مدانين بإسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران في كانون الثاني/يناير 2020.

وحُكم على المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، بالسجن عشر سنوات لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة، فيما حُكم على تسعة عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح من سنة وحدة إلى ثلاث سنوات، بحسب وكالة ميزان أونلاين.

قضى إثر إسقاط الطائرة عام 2020 جميع ركابها وعددهم 176، غالبيتهم إيرانيون وكنديون ويحمل كثر منهم جنسيتي البلدين. كما قضى في الحادثة 11 مواطنا أوكرانيا.

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية “بي إس 752” بعيد إقلاعها من طهران في 8 كانون الثاني/يناير من ذلك العام.

وبعد ثلاثة أيام، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة المتجهة إلى كييف “بالخطأ”.

كانت التوترات بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد في وقت الحادث.

ووضعت حينها الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم أميركي بعد أن أطلقت طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق كانت تستخدمها القوات الأميركية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بنيران مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد.

أعلن القضاء الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بدء محاكمة العسكريين العشرة في طهران على خلفية إسقاط الطائرة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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