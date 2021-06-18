إيران تطرد الراهبة الإيطالية التي أفنت حياتها في خدمة فقراء البلاد

نشرت “فاتيكان نيوز” في بيان على صفحتها الإلكترونية أنّه تمّ رفض تجديد تأشيرة الراهبة جوزيبينا بيرتي البالغة من العمر خمسة وسبعين عاماً.

وجاء في البيان الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: “سيتعين على الأخت جوزيبينا بيرتي ، البالغة من العمر خمسة وسبعين عاماً ، والتي عملت لمدة 26 عاماً في الجذام في تبريز وتعيش الآن في أصفهان في بيت جماعة بنات المحبة في سانت فنسنت دي بول ، مغادرة إيران في الأيام القادمة. في الواقع ، لم يتم تجديد تأشيرتها وحصلت على أمر سفر. إنّ رحيلها سيكون صعباً على زميلتها الراهبة ، الأخت فابيولا فايس ، النمساوية البالغة من العمر 77 عاماً ، والتي كرست 38 عاماً للفقراء والمرضى في مستشفى الجذام ، والتي تم تجديد تصريح إقامتها لمدة عام آخر.”

وتضطر الراهبتان المتدينتان ، اللتان كرستا حياتهما لمرضى البلاد دون تمييز بين الانتماء الديني أو العرقي ، إلى التخلي عن منزل الجماعة ، الذي بني في عام 1937. في أصفهان ، كرست بنات المحبة أنفسهن لسنوات بهدف تعليم وتدريب الشباب. كما ينبغي أيضاً ذكر التزامهنّ بمئات الأطفال البولنديين واللاجئين وأيتام الحرب ، الذين وصلوا إلى إيران في ربيع عام 1942. في الواقع ، أدارت الأخوات مدرسة كبيرة في المدينة ، والتي تمت مصادرتها بعد ثورة 1979. في السنوات الأخيرة ، لم تقم الراهبتان بأي أنشطة خارجية ، لتجنب اتهامهما بالتبشير.

إنّ بيت الراهبات هو الوحيد التابع للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية في أصفهان حالياً ، ويعمل المصلى، الذي بني في عام 1939 ، بمثابة رعية “العذراء القوية” ، ويتم فتحه من حين لآخر للزوار للاحتفال بالقداس.

هذا هو الواقع الحالي للكنيسة الكاثوليكية في إيران: اثنين من الأبرشيات الآشورية الكلدانية في طهران، الأهواز وأورميا-سلماس، التي تملك أسقفاً واحداً وأربعة كهنة (في صيف عام 2019 ، تم رفض تجديد تأشيرة المدير الأبوي لطهران من الكلدان ، رمزي غارمو، ولم يعد بإمكانه العودة إلى البلاد); أبرشية أرمنية لا يوجد فيها سوى أسقف واحد، وأبرشية لاتينية لا يوجد بها حالياً كاهن وتنتظر وصول القس المعين حديثاً ، رئيس الأساقفة دومينيك ماتيو. أما بالنسبة للوجود الديني ، فإن جمعية Daughters Of Charity تعمل في البلاد ، مع ثلاث راهبات في طهران وراهبتين في أصفهان. كما يبلغ عدد المؤمنين حوالي 3000 شخصاً تقريباً.

مع رحيل الراهبات، فإنّ وجود الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية في أصفهان سوف يضيع بشكل دائم. في عام 2016 ، تمت مصادرة منزل الآباء اللازاري في مدينة أصفهان. ومن المأمول أن تعيد السلطات الإيرانية النظر في قرارها، مما يسمح للأخوات بالاستمرار في البلد التي أحبتاها كثيراً وخدمتا فيها بتضحية وتفاني.