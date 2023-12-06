إيران تطلق بنجاح كبسولة بيولوجية بواسطة صاروخ "سلمان"

أطلقت إيران (الأربعاء 6-12-2023) كبسولة بيولوجية فضائية تجريبية باستخدام حامل محلي، فيما تمضي البلاد في خططها لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء، وفقاً لما ذكرته ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

يأتي الإعلان بعد عشر سنوات من إعلان طهران أنها أرسلت قردين حيين إلى الفضاء وأعادتهما سالمين.

وحسب الوكالة فإن الكبسولة تزن 130 كيلوغرام، وتم إطلاقها بواسطة صاروخ “سلمان” المحلي الصنع، ووصلت لارتفاع 130 كيلومترا وتم تطويرها تماشيا مع تحقيق خارطة الطريق الخاصة بإرسال الإنسان إلى الفضاء، وتم تحقيق المشروع المذكور من قبل مؤسسة الصناعة الجو- فضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

يذكر أن الكبسولة البيولوجية عبارة عن شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية تتماشى مع تحقيق خارطة الطريق الخاصة بالرحلات الفضائية المأهولة.

ومع الإطلاق الناجح لهذه الكبسولة، تم اختبار جاهزية التقنيات المختلفة في إطار برنامج إرسال الإنسان إلى الفضاء بما في ذلك تكنولوجيات الإطلاق وإعادة الجهاز الفضائي إلى الأرض وتطوير أنظمة التحكم في السرعة والديناميكا الهوائية للكبسولة والمظلة والأنظمة المتعلقة بمراقبة الظروف البيولوجية.

ويعد الصاروخ الحامل “سلمان”، نموذجا أول من أسرة الصواريخ القادرة على إطلاق كبسولات بيولوجية تزن نصف طن، وإنه يتمتع بالعديد من الميزات المتقدمة في الدفع والديناميكا الهوائية والتحكم.