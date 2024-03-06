إيران تعتزم إفراغ ناقلة النفط المحتجزة "أدفانتج سويت"

تعتزم إيران من إفراغ ما قيمته 50 مليون دولار تقريبا من النفط الخام من الناقلة (أدفانتج سويت) التي ترفع علم جزر مارشال والتي احتجزها الجيش الإيراني في أبريل نيسان 2023، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار.

ويأتي تفريغ الشحنة في أعقاب أمر محكمة صادر عن السلطة القضائية الإيرانية جاء فيه أن هذه الخطوة رد على العقوبات الأمريكية التي تمنع بيع أدوية مهمة لإيرانيين يعانون من مرض جلدي نادر.

وأدفانتج سويت هي ناقلة للنفط الخام من طراز (سويس ماكس) واستأجرتها شركة شيفرون الأمريكية.